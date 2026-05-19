Monza-Juve Stabia oggi dove vederla in TV e diretta streaming | orario e formazioni dei playoff Serie B
Oggi si gioca la partita di ritorno tra Monza e Juve Stabia nei playoff di Serie B, con il risultato dell’andata che ha portato a un pareggio. La squadra di casa tenta di ottenere la qualificazione alla finale, avendo anche il vantaggio del miglior piazzamento in classifica. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, e sono stati comunicati orario e formazioni ufficiali delle due squadre. I tifosi possono seguire l’evento su diversi canali, rispettando le indicazioni fornite dagli organizzatori.
Dopo il pareggio dell'andata il Monza può giocarsi l'accesso alla finale playoff contro la Juve Stabia, favorito dal miglior piazzamento in classifica: dove vedere la partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Monza-Juve Stabia 2-1 | I padroni di casa la ribaltano con Hernani e Petagna | HIGHLIGHTS Serie BKT
Sullo stesso argomento
Dove vedere Juve Stabia-Monza oggi in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie BJuve Stabia-Monza è l'andata della semifinale playoff che si gioca oggi alle 20, ritorno previsto allo stesso orario il 19 maggio.
Catanzaro-Palermo oggi nei playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioniDopo aver battuto l'Avellino ai preliminari il Catanzaro si regala un altro derby del sud nella semifinale dei playoff, dove affronterà il Palermo:...
| Si giocano le semifinali: 2-2 tra Juve Stabia e Monza, oggi c'è Catanzaro-Palermo | Ecco il quadro dei Play Off di Serie B, in programma le semifinali #MondoRossoBlù #MRB #SerieB x.com
SERIE B, SEMIFINALI PLAYOFF: SI PARTE CON JUVE STABIA-MONZA Di Redazione ForzaPalermo.it Dopo qualche giorno di pausa e un turno preliminare ricco di sorprese e tante conferme, si riparte quest'oggi con le semifinali di andata di questi playoff pr facebook
Juve Stabia squander lead late [Juve Stabia 2:2 Monza] reddit
Playoff serie B, Monza-Juve Stabia: campani a caccia di un'impresa sportivaToccherà a Mariani di Aprilia dirigere la partita in programma questa sera tra Monza e Juve Stabia, semifinale di ritorno playoff tra chi ha speso milioni di euro per poi fallire la promozione diretta ... tuttomercatoweb.com
Fra Monza e Juve Stabia: 2-2, 2-1, 2-2 e… Chi farà tris, Mosti o Petagna?Nel girone d’andata del campionato fu pareggio per 2-2 in Campania: Birindelli al 19’, Candellone al 31’, Petagna al 68’, Maistro all’83’. tuttomercatoweb.com