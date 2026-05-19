Monza-Juve Stabia oggi dove vederla in TV e diretta streaming | orario e formazioni dei playoff Serie B

Oggi si gioca la partita di ritorno tra Monza e Juve Stabia nei playoff di Serie B, con il risultato dell’andata che ha portato a un pareggio. La squadra di casa tenta di ottenere la qualificazione alla finale, avendo anche il vantaggio del miglior piazzamento in classifica. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, e sono stati comunicati orario e formazioni ufficiali delle due squadre. I tifosi possono seguire l’evento su diversi canali, rispettando le indicazioni fornite dagli organizzatori.

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