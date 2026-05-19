Monza-Juve Stabia caos a Castellammare | gesti e tensioni nel derby

Dopo il match tra Monza e Juve Stabia, si sono verificati momenti di tensione nel centro stampa di Castellammare di Stabia. Alcuni spettatori sono entrati nella sala conferenze, coinvolgendo i presenti in un episodio di caos. Durante l’evento, un dirigente ha compiuto un gesto che ha suscitato reazioni tra i presenti, portando a proteste e scontri verbali. La situazione è rimasta sotto osservazione mentre si cercano chiarimenti su chi abbia provocato l’irruzione e le motivazioni dietro il gesto contestato.

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? Domande chiave Chi ha causato l'irruzione nella sala conferenze dopo il match?. Perché il gesto di Delli Carri ha scatenato la protesta?. Come influirà l'espulsione di Lovisa sulla sfida al ritorno?. Quali errori difensivi hanno permesso alla Juve Stabia di pareggiare?.? In Breve Delli Carri esulta con gesto alle parti intime dopo il gol al Menti.. Matteo Lovisa viene espulso per espressioni blasfeme dopo il gol della Juve Stabia.. Mauro Lovisa irrompe in sala conferenze contestando il tecnico Bianco.. Difesa Monza incassa 7 reti nelle ultime 3 sfide stagionali.. Il pareggio per 2-2 ottenuto sabato scorso allo stadio Menti di Castellammare di Stabia ha scatenato una tempesta di polemiche che ora minaccia di travolgere il ritorno del Monza all’U-Power. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza-Juve Stabia, caos a Castellammare: gesti e tensioni nel derby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris: il video Sullo stesso argomento Juve Stabia-Carrarese 1-1: un rigore di Torregrossa firma il pari in rimonta a CastellammareCastellammare di Stabia (Napoli), 14 marzo 2026 – Punto d’oro per la Carrarese al “Romeo Menti” dove gli azzurri hanno pareggiato un rimonta un match... Pronostico Juve Stabia-Monza: non sbagliano piùJuve Stabia-Monza è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Una partita sbagliata,... #Juve Stabia - Delli Carri scatena il caos al Menti: il gesto dopo il 2-2 del Monza infiamma i playoff x.com Monza-Juve Stabia oggi, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni dei playoff Serie BDopo il pareggio dell'andata il Monza può giocarsi l'accesso alla finale playoff contro la Juve Stabia, favorito dal miglior piazzamento in classifica ... fanpage.it Monza-Juve Stabia, brianzoli in finale playoff (anche) con un pareggio: quote e pronosticoPer la Juve Stabia un pareggio che fa male, per il Monza un risultato da benedire. Il primo atto delle semifinali playoff tra Ignazio Abate e Paolo Bianco è andato in archivio sul 2-2: campani in cont ... tuttosport.com