Montoro sversamenti nel Sarno | denunciata imprenditrice

A Montoro, le forze dell'ordine hanno denunciato una donna accusata di aver effettuato scarichi illeciti nel fiume Sarno e di aver compiuto abusi edilizi. Le indagini hanno portato alla scoperta di sversamenti non autorizzati nel corso d'acqua, mentre sono state riscontrate irregolarità nelle opere edilizie realizzate dalla stessa persona. La vicenda riguarda interventi e scarichi che violano le normative ambientali e urbanistiche vigenti.

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