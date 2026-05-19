Montoro lotta all' inquinamento del fiume Sarno | denunciato imprenditore edile

Nel corso di controlli mirati contro l’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino e quelli del territorio hanno deferito in stato di libertà un imprenditore edile. Le operazioni sono state svolte rispettando il protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria. Le verifiche si sono concentrate sulla presenza di potenziali sostanze inquinanti nelle acque del fiume. Nessun dettaglio sulle eventuali prove o sulle specifiche violazioni è stato comunicato.

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Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiume Sarno, inquinamento ambientale: sequestrato un opificio Sullo stesso argomento Montoro, inquinamento del fiume Sarno: imprenditore denunciato dai CarabinieriScarico illecito di acque reflue e abusivismo edilizio lungo il torrente Solofrana I controlli contro l’inquinamento del bacino del Sarno Nell’ambito... Inquinamento Fiume Sarno, violazione dei sigilli: denunciato imprenditoreNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di... Montoro, allarme contaminazione: sequestrato opificio nei controlliProseguono i controlli delle forze dell’ordine nell’area del bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti, con attenzione tra Solofra e Montoro, al centro ... ilmattino.it Montoro, opificio sequestrato per inquinamento nel bacino del fiume SarnoBlitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Ambientale ad Avellino: sequestrato un opificio a Montoro per gestione illecita di rifiuti pericolosi e mancanza di autorizzazioni ambientali. cronachedellacampania.it