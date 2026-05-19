Montirone | Carbonara Festival

Dal 21 al 24 maggio in Piazza Manzoni si svolge il Carbonara Festival, un evento dedicato alla cucina romana. Durante la manifestazione, saranno presenti 35 cuochi provenienti dalla Capitale, pronti a preparare e proporre diverse varianti del piatto, conosciuto in tutta Italia. L’iniziativa si svolge in un’area pubblica e coinvolge diversi stand gastronomici, con l’obiettivo di valorizzare una specialità tradizionale. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando appassionati e curiosi.

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Dal 21 al 24 maggio in Piazza Manzoni arriva il Carbonara Festival dedicato alla cucina romana, con 35 cuochi provenienti dalla Capitale.In menu: carbonara, cacio e pepe, amatriciana, supplì, porchetta, pinsa romana, fritti, dolci tipici e opzioni vegane, vegetariane e senza glutine.E per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Montevarchi è tempo di Carbonara Festival Leggi anche: In piazza arriva il carbonara festival Amatriciana & Carbonara Festival: la Capitale celebra due grandi classici della cucina romanaEataly Roma Ostiense (piazzale 12 Ottobre, 1492) celebra, per due interi weekend, due piatti principi della romanità. Siete del team amatriciana o carbonara? A voi la scelta, l’Amatriciana & Carbonara ... romatoday.it A Roma torna l'Amatriciana e Carbonara FestivalAmatriciana e Carbonara, due parole magiche che da sole evocano la Capitale d’Italia. Due piatti simbolo della cucina romana che saranno protagonisti a Eataly Ostiense di due weekend speciali e golosi ... tgcom24.mediaset.it