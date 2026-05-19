Nel borgo di Montaquila è stata preparata una grande frittata chiamata Regina, utilizzando un totale di 2001 uova. La preparazione, che coinvolge diverse fasi, è stata organizzata per la festa locale. Durante il weekend, il paese ospiterà attività culturali e musicali che coinvolgeranno residenti e visitatori. Sono stati allestiti eventi nel centro storico e nelle piazze principali, con spettacoli dal vivo e mostre dedicate alla tradizione del borgo.

? Punti chiave Come viene gestita la preparazione di una frittata con 2001 uova?. Quali attività culturali e musicali animeranno il borgo durante il weekend?. Chi parteciperà alla sfilata storica del GiroFrittata tra le vie del paese?. Perché questo evento gastronomico è diventato un simbolo di resistenza culturale?.? In Breve Programma 23 maggio include Museo Fotografico, laboratori FrittArte e musica dei Bufuù.. Domenica 24 maggio prevede escursione sul Volturno e sfilata GiroFrittata con i Maitunat.. Musica in piazza con Simone Carotenuto, i Tammorrari del Vesuvio e I Briganti dell’Appia.. Prenotazioni obbligatorie per laboratori e stand gastronomici tramite sito o numero 3663661916. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montaquila: preparata la Frittata Regina con 2001 uova per la festa

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