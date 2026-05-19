Dopo l’introduzione dell’obbligo di targa sui monopattini, le forze di polizia locale hanno già multato 16 persone tra Milano e l’hinterland. Le sanzioni sono state comminate a chi circolava senza contrassegno o senza rispettare le regole stabilite. Per ottenere il contrassegno, i conducenti devono seguire una procedura specifica, che prevede la richiesta presso gli uffici competenti e il pagamento di una tassa. Le autorità hanno ricordato che l’obbligo riguarda tutti i monopattini in circolazione.

Milano, 19 maggio 2026 – Pronti via, ed ecco i primi trasgressori delle nuove regole sull’utilizzo dei monopattini. Domenica è scattato l’ obbligo di targa per le tavolette elettriche: chi non si adegua rischia sanzioni da un minimo di 100 euro (70 se si paga entro cinque giorni) a un massimo di 400 per i recidivi. Nelle stesse ore, sono partite le verifiche degli agenti della polizia locale per accertare che tutti i conducenti si siano adeguati alla normativa. Risultato: su 72 mezzi controllati, poco meno di un quarto (16) circolavano senza contrassegno. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacasfrecciava-davanti-a-scuola-col-72767871 Altre dieci persone sono state multate perché viaggiavano senza casco, nonostante da più di un anno sia tassativo per tutti indossarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monopattini e obbligo di targa: già 16 multati dai ghisa tra Milano e hinterland. Come ottenere il contrassegno

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Monopattini elettrici,scatta lobbligo di targa, vi spiego come richiedela.

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