A Monfalcone, un furgone carico di libri sta attraversando il quartiere, portando con sé un'iniziativa dedicata alla lettura. Il veicolo si sposta tra le vie, offrendo ai residenti la possibilità di sfogliare e prendere libri gratuitamente. I giovani che gestiscono il portastorie sono coinvolti nell'organizzazione dell'evento, che si svolge in diverse date stabilite. La presenza del furgone rappresenta un momento di incontro e scambio culturale nel quartiere.

? Domande chiave Come può un furgone di libri abbattere le barriere linguistiche?. Chi sono i giovani protagonisti che gestiranno il Portastorie?. Dove si terranno gli incontri gratuiti per le famiglie del quartiere?. Perché la lettura è diventata uno strumento di salute pubblica?.? In Breve Rione via Romana presenta una popolazione straniera superiore al 32% della media cittadina.. Attività presso l'ambulatorio pediatrico di via Romana il 17 giugno e 16 settembre.. Seminario formativo con docente Eleonora Lenardon il 6 giugno presso l'ISIS Sandro Pertini.. Laboratori presso la sede Go Aut di via Romana il 24 giugno.. Il progetto Nessuno escluso: Su e Giù per le Storie arriva oggi, martedì 19 maggio 2026, nel quartiere di via Romana a Monfalcone per avviare una rassegna itinerante dedicata alla lettura inclusiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfalcone, il furgone dei libri abbatte i muri del quartiere

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