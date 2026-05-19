Money Road 2 | Caressa torna nel reality dove si sfidano etica e soldi

Da liberoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani torna in tv “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il reality che ha riscosso successo nella passata stagione. Il programma sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, e vede protagonisti concorrenti impegnati in sfide che mettono a confronto etica e denaro. Tra i partecipanti torna anche un volto noto del mondo dello spettacolo, che ha già partecipato in passato. La trasmissione si propone di mettere alla prova i concorrenti attraverso prove che coinvolgono scelte morali e tentazioni legate al denaro.

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 Il programma rivelazione della scorsa stagione torna in tv. Da domani su Sky e in streaming su NOW riparte “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”. Fabio Caressa è confermatissimo al timone. La “Compagnia delle Tentazioni” – questo il nome del gruppo dei 12 nuovi concorrenti – in un contesto di rigida privazione, con il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare un duro e faticoso trekking nella giungla malese. Acqua, fango, umidità, sole a picco, insetti. Le difficoltà sono estreme. Caressa parla di un reality dove bisogna scegliere tra «etica e denaro». È proprio così. A livello fisico aggiunge che è in questa edizione lo stress è ancora più forte per i partecipanti: «Le parti di trekking ad esempio sono più dure». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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