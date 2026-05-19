Mondiali 2026 | Panini annuncia un nuovo pack per inserire Neymar

Panini ha annunciato l'introduzione di un nuovo pack dedicato a Neymar in vista dei Mondiali 2026. La compagnia ha spiegato che questa modifica consentirà di inserire il calciatore senza dover rifare l'intero album. La convocazione di Neymar per la manifestazione ha provocato proteste tra i collezionisti, che si sono sentiti esclusi o insoddisfatti delle modalità di aggiornamento delle figurine. L'azienda ha comunicato i dettagli del nuovo pack e le ragioni di questa scelta.

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? Domande chiave Come farà Panini a integrare Neymar senza rifare tutto l'album?. Perché la convocazione di Neymar ha scatenato la protesta dei collezionisti?. Quale strategia logistica ha causato l'assenza del fuoriclasse nelle bustine?. Chi gestirà la distribuzione del nuovo pack di aggiornamento dedicato?.? In Breve Raul Vallecillo spiega il metodo produttivo tramite bozze preliminari e pack di aggiornamento.. Il nuovo set integrativo serve a inserire i giocatori convocati dopo la bozza.. La testata brasiliana Lance riporta la strategia logistica di Panini per i Mondiali.. La gestione dei tempi di stampa deve seguire le liste dei commissari tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali 2026: Panini annuncia un nuovo pack per inserire Neymar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WORLD CUP 2026 Binder Update | Panini ADRENALYN XL Collection | Golden Ballers & Rare Momentum Cards Sullo stesso argomento Brasile, Ancelotti annuncia Neymar: il ritorno per i Mondiali 2026? Punti chiave Come gestirà Ancelotti il rapporto tra Neymar e i giovani talenti? Chi sono i giocatori esclusi dalla lista per far spazio a Neymar?... Ancelotti annuncia Neymar convocato ai Mondiali col Brasile: un boato lo interrompeIl commissario tecnico italiano deve attendere qualche minuto prima di continuare a leggere i nomi degli altri calciatori selezionati nella lista dei... Mondiali: Neymar manca dall'album, dopo proteste Panini lancia aggiornamentoDopo l'inattesa convocazione in nazionale di Neymar Júnior da parte del ct Carlo Ancelotti, non è passata inavvertita agli appassionati brasiliani la sua assenza dall'album di figurine Panini dei mond ... ansa.it La Bosnia ed Erzegovina annuncia la sua squadra per la Coppa del Mondo FIFA 2026. reddit Figurine Panini, dal 2031 non ci sarà più l'album per i mondiali FIFAL'annuncio segna la fine di una collaborazione di 60 anni con Panini. L'ultimo album realizzato dall'azienda di Modena sarà quello relativo ai mondiali del 2030, l'edizione del centenario co-organizza ... tg24.sky.it