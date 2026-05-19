Sabalenka ha raccontato che diversi allenatori le avevano detto che era stupida e che l’unica cosa che sapeva fare era colpire la palla con troppa forza, aggiungendo che le avevano detto che non sarebbe mai entrata nella top 100. La tennista ha condiviso questa testimonianza, evidenziando le parole di chi aveva dubbi sulle sue capacità. La sua esperienza si è poi trasformata in una rivincita, dato che oggi si trova in una posizione di rilievo nel ranking mondiale.

“Molti allenatori mi dicevano che ero stupida e che l’unica cosa che sapevo fare era colpire la palla con troppa forza, che non sarei mai entrata nella top 100”. Ma Aryna Sabalenka si è rimboccata le maniche, ha lavorato tanto e a 28 anni ha già vinto quattro slam: due volte gli Us Open, due volte gli Australian Open. Ed è attualmente la numero uno al mondo nel ranking Wta. La tennista bielorussa sta preparando il Roland Garros e intanto a Vogue ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera. Dopo inizi complicati, tutto cambia con un imprenditore bielorusso, Alexander Shakutin, che ne intravede il suo potenziale e le fornisce il primo sostegno economico: “È stato lui a credere veramente in me – ricorda – C’erano altre persone che credevano in me, ma è stato lui ad aiutarmi davvero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Molti allenatori mi dicevano che ero stupida e che non sarei mai entrata in top 100”: la rivincita di Sabalenka

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