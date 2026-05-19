Molise l’Ordine dei Giornalisti lancia lo sportello contro le molestie

In Molise, l’Ordine dei Giornalisti ha annunciato l’attivazione di uno sportello dedicato a ricevere segnalazioni su molestie e comportamenti inappropriati. Il servizio sarà riservato ai giornalisti e permetterà di inviare denunce riguardanti episodi di sessismo e ingiurie. La gestione delle segnalazioni sarà affidata a un team specifico all’interno dell’Ordine, che si occuperà di garantire la riservatezza e di seguire le pratiche necessarie. La piattaforma sarà accessibile tramite canale dedicato, con modalità di invio e ricezione chiaramente comunicate.

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? Domande chiave Come funzionerà il nuovo canale di segnalazione riservato ai giornalisti?. Chi gestirà concretamente le denunce per sessismo e ingiurie?. Perché i dati Istat sulle giovani lavoratrici hanno spinto l'Ordine?. Quali conseguenze avranno le molestie sulla carriera dei professionisti?.? In Breve Gestione affidata alle consigliere Antonella Iammarino e Cristina Niro tramite email dedicata.. Dati Istat indicano molestie per il 13,5% delle donne in ambito lavorativo.. Il picco di molestie sessuali raggiunge il 21,2% tra le donne 15-24 anni.. L'iniziativa mira a contrastare l'isolamento professionale nelle redazioni del territorio molisano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, l’Ordine dei Giornalisti lancia lo sportello contro le molestie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro: apre lo sportello al GasliniPresso lo sportello si potranno avere informazioni e orientamento ai servizi e ai centri antiviolenza e sul contrasto alle molestie e violenze... Apre lo sportello contro le barriere architettonicheHa aperto di recente in municipio lo sportello ‘Anzola senza barriere’, dedicato a Valerio Molinari. Ordine giornalisti Molise, ok a sportello ascolto contro molestie e discriminazioniIl consiglio direttivo dell'Ordine dei giornalisti del Molise ha approvato all'unanimità l'istituzione di uno sportello di ascolto anti molestie, posizionandosi tra i primi Ordini regionali in Italia ... ansa.it Molestie e discriminazioni sessiste: l’Odg Molise attiva uno sportello di ascoltoIl Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Giornalisti del Molise ha approvato all’unanimità l’istituzione di uno Sportello di Ascolto antimolestie, posizionandosi tra […] ... ecoaltomolise.net