Molise fondo per le edicole | l’Ordine dei Giornalisti accoglie la misura

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Molise, è stato istituito un fondo destinato alle edicole, e l’Ordine dei Giornalisti ha espresso il suo apprezzamento per questa decisione. Restano però alcune questioni aperte riguardo alle modalità di selezione dei beneficiari e ai criteri adottati per prevenire possibili speculazioni da parte di imprenditori provenienti da altre regioni. Le procedure di assegnazione del fondo non sono ancora state rese pubbliche, né sono stati chiariti i parametri che guideranno le scelte delle autorità competenti.

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? Domande chiave Come verranno scelti i beneficiari dei fondi per le edicole?. Chi deciderà i criteri per evitare speculazioni di imprenditori forestieri?. Perché l'Ordine dei Giornalisti vuole gestire il regolamento attuativo?. Quali sono i rischi per la sopravvivenza dei piccoli borghi molisani?.? In Breve L'assessore Andrea Di Lucente ha inserito l'emendamento nella legge di stabilità regionale.. Il presidente Cimino ha coordinato il tavolo di confronto presso la Prefettura di Campobasso.. L'Ordine dei Giornalisti monitorerà i criteri di assegnazione per evitare speculazioni di imprenditori forestieri.. La misura tutela l'accesso all'informazione nei piccoli comuni e borghi del territorio molisano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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