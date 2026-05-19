Molise fondo per le edicole | l’Ordine dei Giornalisti accoglie la misura

In Molise, è stato istituito un fondo destinato alle edicole, e l’Ordine dei Giornalisti ha espresso il suo apprezzamento per questa decisione. Restano però alcune questioni aperte riguardo alle modalità di selezione dei beneficiari e ai criteri adottati per prevenire possibili speculazioni da parte di imprenditori provenienti da altre regioni. Le procedure di assegnazione del fondo non sono ancora state rese pubbliche, né sono stati chiariti i parametri che guideranno le scelte delle autorità competenti.

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