Molestie sul lavoro la vittima trasferita a 300 km | la sentenza della Cassazione

Da quifinanza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che, in caso di molestie sul luogo di lavoro, il datore di lavoro può decidere di trasferire la vittima a circa 300 chilometri di distanza. La decisione viene presa nel rispetto degli obblighi di tutela e di prevenzione delle molestie, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento di un danno. La pronuncia riguarda una situazione in cui la vittima ha subito spostamenti che hanno inciso sulla sua vita professionale e personale, in un contesto di tutela legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A riguardo ha fatto chiarezza la Cassazione con la sentenza 119452026, attirando una certa attenzione perché i giudici hanno ritenuto legittimo il trasferimento di una dipendente a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, escludendo che si trattasse di ritorsione o discriminazione. Ne parleremo di seguito visto che questa pronuncia, oltre a porre fine a un contenzioso, chiarisce fin dove possa spingersi il potere organizzativo dell’azienda quando occorre proteggere un dipendente da un ambiente ostile e quali siano i limiti e le condizioni imposte dalla legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

molestie sul lavoro la vittima trasferita a 300 km la sentenza della cassazione
© Quifinanza.it - Molestie sul lavoro, la vittima trasferita a 300 km: la sentenza della Cassazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

i gave up billions for her, but she betrayed me! now im back to claim my throne.

Video i gave up billions for her, but she betrayed me! now im back to claim my throne.

Sullo stesso argomento

Molestie sul lavoro e vittima trasferita a 300 km, è legittimo per la CassazioneChe rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A...

Vittima di hacker ma punito: la sentenza della Cassazione che cambia tutto nel mondo del lavoroIl tema della sicurezza informatica nelle aziende ha raggiunto una nuova e rilevante frontiera giuridica con la recente decisione della Corte di...

molestie sul lavoro laMolestie sul lavoro e vittima trasferita a 300 km, è legittimo per la CassazioneChe rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A riguardo ha fatto chiarezza la Cassazione con ... quifinanza.it

molestie sul lavoro laMolestie sul lavoro, l'Alto Adige lancia un sondaggio onlineL’iniziativa è stata promossa dal Piano d'azione per la parità di genere dell'Alto Adige si svolge dall'11 maggio all'11 luglio. In Europa vittime tra il 5 % e il 10 % dei lavoratori ... altoadige.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web