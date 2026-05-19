Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che, in caso di molestie sul luogo di lavoro, il datore di lavoro può decidere di trasferire la vittima a circa 300 chilometri di distanza. La decisione viene presa nel rispetto degli obblighi di tutela e di prevenzione delle molestie, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento di un danno. La pronuncia riguarda una situazione in cui la vittima ha subito spostamenti che hanno inciso sulla sua vita professionale e personale, in un contesto di tutela legale.

Che rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A riguardo ha fatto chiarezza la Cassazione con la sentenza 119452026, attirando una certa attenzione perché i giudici hanno ritenuto legittimo il trasferimento di una dipendente a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, escludendo che si trattasse di ritorsione o discriminazione. Ne parleremo di seguito visto che questa pronuncia, oltre a porre fine a un contenzioso, chiarisce fin dove possa spingersi il potere organizzativo dell’azienda quando occorre proteggere un dipendente da un ambiente ostile e quali siano i limiti e le condizioni imposte dalla legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Molestie sul lavoro, la vittima trasferita a 300 km: la sentenza della Cassazione

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