Modigliana sceglie il benessere | secondo incontro

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modigliana si tiene il secondo incontro organizzato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dipartimento di Cure Primarie di Forlì-Cesena. L’evento si svolge presso la Casa della Comunità situata in piazza G. L’obiettivo principale è promuovere iniziative legate al benessere e alla salute della popolazione locale. La partecipazione riguarda residenti e operatori sanitari che vogliono approfondire temi legati alla prevenzione e alla cura. La sessione si inserisce in un percorso più ampio di incontri dedicati alla salute pubblica.

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Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie di Forlì-Cesena, organizza nella Casa della Comunità di Modigliana (piazza G. Oberdan 6A) un ciclo di incontri dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione come parte integrante del percorso terapeutico assistenziale. ’Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita’ è un pacchetto di tre incontri che hanno l’obiettivo di aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute, prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione o limitare le complicanze legate a queste patologie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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