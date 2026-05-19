Modena Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi

Il Ministero dell'Interno sta considerando l'assegnazione di riconoscimenti ai cittadini di Modena che si sono distinti per atti di coraggio. La decisione segue le segnalazioni relative a azioni che hanno avuto un impatto positivo nella comunità locale. Finora non sono stati comunicati i dettagli specifici dei riconoscimenti né i nomi dei cittadini coinvolti. La proposta è al momento al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno le modalità di consegna e i criteri di selezione.

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