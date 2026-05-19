Modena Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi
Il Ministero dell'Interno sta considerando l'assegnazione di riconoscimenti ai cittadini di Modena che si sono distinti per atti di coraggio. La decisione segue le segnalazioni relative a azioni che hanno avuto un impatto positivo nella comunità locale. Finora non sono stati comunicati i dettagli specifici dei riconoscimenti né i nomi dei cittadini coinvolti. La proposta è al momento al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno le modalità di consegna e i criteri di selezione.
Si starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini ‘eroi’ di Modena Secondo quanto si apprende, il? Viminale sta facendo un’istruttoria per valutare quali sono le persone meritevoli di un riconoscimento per essere intervenute nell’immediatezza per bloccare Salim El Koudri e per prestare i primi soccorsi ai feriti. ANSA Con Luca Signorelli, l’eroe di #Modena che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sullo stesso argomento
Non solo Luca Signorelli, ecco i cittadini-eroi di Modena che hanno bloccato la fuga di Salim El Koudri"Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato" Salim El Koudri "c'erano cittadini...
Riconoscimenti agli agenti di polizia che soccorsero un camionista in A14 e ai “100 eroi della frana di Petacciato”La partenza da Chieti dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 è stata anche l’occasione per premiare gli “eroi della sicurezza”.
Viminale valuta riconoscimenti per cittadini eroi di Modena. Per chi ha bloccato l' aggressore e prestato i primi soccorsi #ANSA x.com
Si starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini 'eroi' di Modena. Il?Viminale starebbe infatti facendo un'istruttoria per valutare quali sono le persone meritevoli di un riconoscimento #ANSA facebook
I cittadini eroi. Il Viminale valuta un riconoscimentoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it
Modena, il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno bloccato l'aggressoreIl Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno bloccato l'aggressore e soccorso i feriti a Modena ... it.blastingnews.com