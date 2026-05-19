Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha commentato le dichiarazioni di un esponente della Lega riguardo alla richiesta di revoca della cittadinanza di un cittadino straniero. Secondo quanto affermato, la richiesta sarebbe un segno della crisi di consenso del partito, che si trova in difficoltà e minacciato da altri esponenti politici di destra. La discussione ha coinvolto anche il ruolo di alcuni militari e le reazioni del partito alle recenti vicende politiche.

“ La Lega chiede la revoca della cittadinanza di Samil El Koudri? Questo è un sintomo della disperazione della Lega, in crollo di consensi e insidiata da Vannacci. La Lega fa parte di un governo che ha tradito tutte le promesse fatte da tutti e tre i partiti che lo compongono, ma in particolare di quello di Salvini. E quindi si mette a dare delle facili soluzioni a un problema che, come lo pongono loro, è insensato “. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta l’ultima sortita della Lega a seguito del sabato di terrore a Modena, dove Salim El Koudri, 31enne italiano nato a Seriate da genitori marocchini e laureato in Economia e Commercio, ha travolto volontariamente 8 passanti e successivamente ha accoltellato un uomo che ha cercato di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, Travaglio a La7: “Salvini chiede la revoca della cittadinanza di El Koudri? La Lega ormai è disperata e in crollo di consensi”

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Vannacci lascia la lega, e fonda Futuro Nazionale

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