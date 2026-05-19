Matteo Salvini ha dichiarato che intende proseguire fino in fondo con la revoca della cittadinanza a un uomo di 31 anni coinvolto nell’incidente di Modena di sabato scorso, quando un uomo ha investito con un’auto la folla. Salvini ha confermato la volontà di portare avanti questa procedura, senza specificare tempistiche o dettagli procedurali. La vicenda riguarda l’attacco avvenuto in una piazza della città, con l’indagato che ha causato feriti tra i presenti.

Matteo Salvini torna sui fatti di Modena di sabato scorso, dove il 31enne Salim El Koudri ha investito la folla con la sua auto. “Revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati, a chi uccide, a chi stupra, a chi delinque”, è netto il vicepremier e leader della Lega. “È un ragionamento su cui vogliamo andare fino in fondo, anche per rispetto dei tantissimi stranieri regolarmente presenti in Italia che non ammazzano, non stuprano, non spacciano e non delinquono”. Billie Jean King si laurea a 82 anni e festeggia a colpi di dritto: "Sì, baby!" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Modena, Salvini: Su revoca cittadinanza avanti fino in fondo

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