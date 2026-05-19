Un giovane passante ha evitato una tragedia a Modena intervenendo mentre un'auto impazzita si dirigeva verso una donna. La scena si è svolta in strada, dove il ragazzo ha notato il veicolo in corsa e ha tentato di bloccarlo. Con un gesto rapido, si è frapposto tra l’auto e la persona che stava per essere investita. La donna è uscita illesa, grazie al tempestivo intervento del passante che ha intercettato la traiettoria del veicolo in movimento.

? Domande chiave Chi è il giovane passante che ha salvato la vita di Micaela?. Come ha fatto il ragazzo a intercettare la traiettoria dell'auto?. Chi guidava il veicolo che ha distrutto la vetrina a Modena?. Quali sono le conseguenze per il conducente dopo l'impatto violento?.? In Breve Il conducente Salim El Koudri ha guidato l'auto contro la vetrina.. Micaela cerca il giovane passante per ringraziarlo del salvataggio a Modena.. L'impatto ha distrutto la vetrina colpendo il marciapiede dove camminava Micaela.. A Modena, una giovane di 24 anni chiamata Micaela è sopravvissuta a un pericolo mortale grazie all’intervento tempestivo di un ragazzo che l’ha allontanata da un’auto lanciata ad alta velocità contro una vetrina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, salvata dall’auto impazzita: l’eroe cercato da Micaela

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