Modena Salim ha contattato basi Nato per arruolarsi
Un uomo di 31 anni è stato coinvolto in un incidente nel centro cittadino, durante il quale ha investito alcune persone con un'auto. Prima dell'udienza di convalida, il suo avvocato ha comunicato che il suo assistito aveva contattato le basi Nato con l’intento di arruolarsi. La vicenda è sotto inchiesta e nei giorni scorsi sono stati ascoltati testimoni e verificati i dettagli dell’incidente. La convalida dell’arresto è prevista per il 31 ottobre.
Il legale prima dell'udienza di convalida del 31enne che con l'auto ha falciato persone nel centro della città. "Ci sono tante diverse manifestazioni di un malessere psichiatrico. Le autorità stanno scandagliando tutta la presenza sul web". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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