Modena le serrande non si abbassano La ripartenza dei negozianti dopo lo choc
A Modena, i negozianti coinvolti nell’incidente di sabato scorso hanno deciso di mantenere aperte le proprie saracinesche, nonostante lo shock subito. Nonostante le circostanze difficili, si sono riuniti per riprendere le attività, sostenendosi tra loro e con il supporto della comunità locale. La scelta di non chiudere le serrande rappresenta un gesto di resilienza e volontà di continuare a lavorare, anche in un momento caratterizzato da grande tensione e preoccupazione.
AGI - Colpiti ma decisi a ripartire aggrappandosi al ‘braccio’ della comunità. I negozianti di Modena scampati alla tentata strage di sabato scorso non abbassano le serrande. I racconti dei negozianti di Modena . “ Continuo a rivedere le immagini ”. “ Non mi sembrava reale ”. “Potevo esserci io al posto delle persone rimaste ferite”. “Non riesco più a dormire”. I commercianti affidano così le loro reazioni emotive alle psicologhe dell’emergenza del servizio di psicologia clinica dell’ Ausl di Modena. I loro corpi sono stati solo sfiorati dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Ma meno di 72 ore dopo quella folle corsa rimane il senso di impotenza, lo smarrimento e pure i pensieri sono confusi. 🔗 Leggi su Agi.it
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