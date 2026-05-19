Modena le serrande non si abbassano La ripartenza dei negozianti dopo lo choc

A Modena, i negozianti coinvolti nell’incidente di sabato scorso hanno deciso di mantenere aperte le proprie saracinesche, nonostante lo shock subito. Nonostante le circostanze difficili, si sono riuniti per riprendere le attività, sostenendosi tra loro e con il supporto della comunità locale. La scelta di non chiudere le serrande rappresenta un gesto di resilienza e volontà di continuare a lavorare, anche in un momento caratterizzato da grande tensione e preoccupazione.

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