Modena le indagini si concentrano sul passato clinico di El Koudri

Le indagini a Modena si focalizzano sul passato clinico di Salim El Koudri. Gli inquirenti stanno analizzando i suoi precedenti medici e psicologici per verificare se ci siano stati segnali che avrebbero potuto indicare una possibile pericolosità. La ricostruzione delle sue condizioni di salute e dei trattamenti ricevuti precedentemente rappresenta ora il centro delle verifiche, che mirano a chiarire eventuali correlazioni tra il suo stato clinico e i fatti recenti.

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È sul passato clinico di Salim El Koudri che ora si concentrano le indagini. Gli investigatori cercano di capire ci fosse la possibilità di intercettare per tempo la sua potenziale pericolosità. Nelle prossime ore saranno ascoltati due specialisti del Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia, la struttura dove il 31enne marocchino, era stato preso in carico per circa due anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, le indagini si concentrano sul passato clinico di El Koudri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento El Koudri, vescovo di Modena: “Chiaramente gli si andrà incontro”L’uomo che sabato ha falciato i pedoni a Modena, provocando l’amputazione delle gambe a una turista tedesca e altri feriti gravissimi, Salim El... Modena investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Si attiva l’antiterrorismo di BolognaI pm del gruppo antiterrorismo della Dda di Bologna, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, stanno seguendo quanto avvenuto nel pomeriggio nel... 8 Quindi anche stavolta, di fronte a giudizi che sovente cadono in prescrizione,fatica nel fare processi in tempi decenti e mancanza di risorse per indagini fatte come si deve, ci troveremo con lo slogan elettorale ha stati i magistrati . #Modena x.com KriTere.com : I passanti hanno bloccato un maniaco armato di coltello a Modena. Almeno 8 persone sono rimaste ferite. Una donna ha perso entrambe le gambe. Sono in corso le indagini per accertare i motivi del sospetto, un uomo di 31 anni nato in Italia e di reddit Diretta Modena oggi, Salim aveva scritto alla Nato per arruolarsi. La procura chiede la custodia in carcereEl Koudri si sarebbe informato per arruolarsi. È in stato di fermo per aver falciato numerosi cittadini nel centro della città sabato pomeriggio. In uno dei suoi account sui social attacca quelli che ... ilrestodelcarlino.it Il punto delle indagini sull'attacco a Modena. Cosa si sa finoraSi è avvalso della facoltà di non rispondere Salim el Koudri. Il 31enne in carcere, la prossima settimana l'interrogatorio di convalida ... tg.la7.it