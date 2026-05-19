A sinistra è levata di scudi: quanto accaduto a Modena? Colpa del governo. E in particolare, di Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonché vicepremier, il quale ha proposto la revoca della cittadinanza italiana e del permesso di soggiorno a chi commetti gravi delitti. Apriti cielo. Eppure - ricorda il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture - il 31enne Salim El Koudri "insultava i cristiani e ha falciato la folla emulando i terroristi islamici in azione in troppe città europee. Dopodiché, non rincorriamo la cronaca ma proponiamo soluzioni. È il mestiere della politica, che sui fatti di cronaca dibatte o rafforza le proprie convinzioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, l'affondo di Salvini: "Lui falcia la folla, ma il colpevole sono io"

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