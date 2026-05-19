Modena la sorella di Salim | Non avevamo capito quanto fosse grave il suo male

Una donna ha commentato il fatto che lei e la sua famiglia non avevano compreso quanto fosse grave la condizione di un loro familiare prima di un incidente avvenuto sabato. La sua testimonianza si concentra sul dolore e sulla sofferenza provati dopo l’episodio, senza fornire dettagli specifici sull’accaduto o sulle cause. La famiglia ha espresso il proprio stato emotivo senza entrare in particolari tecnici o deduzioni, limitandosi a condividere il proprio sentimento di perdita.

“Di fronte a quello che è successo sabato è difficile trovare le parole per esprimere il dolore e l’enorme sofferenza che io e la mia famiglia proviamo”. A parlare, attraverso il proprio avvocato, è la sorella maggiore di Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto diverse persone nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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