Modena la piazza rossa e i partigiani del 26 aprile

Sabato scorso a Modena si è verificato un attentato nella piazza rossa, coinvolgendo alcuni partigiani presenti in città in occasione del 26 aprile. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta svolgendo un’indagine da parte delle autorità competenti. La polizia ha già effettuato rilievi e ascoltato testimoni, mentre sono stati sequestrati alcuni oggetti ritenuti utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

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