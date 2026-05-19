Modena la piazza rossa e i partigiani del 26 aprile
Sabato scorso a Modena si è verificato un attentato nella piazza rossa, coinvolgendo alcuni partigiani presenti in città in occasione del 26 aprile. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta svolgendo un’indagine da parte delle autorità competenti. La polizia ha già effettuato rilievi e ascoltato testimoni, mentre sono stati sequestrati alcuni oggetti ritenuti utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.
Roma, 19 mag – Se esiste qualcosa di più inspiegabile dell’attentato di Modena di sabato scorso, che lascia più increduli di come “un-bravo-ragazzo-italiano-laureato-e-studente modello” possa arrivare a meditare di compiere una strage, che fa più male di una donna sconosciuta a cui si tranciano di netto, gratuitamente, entrambe le gambe, dopo averla investita con l’auto, dopo aver seminato il panico lungo la via Emilia e lasciato a terra decine di persone con meno dignità di un birillo, questa è la chiamata della piazza. A sangue ancora vivo. Il day after, per dirla con una perifrasi tanto cara a certi “piazzisti”. D’altronde era apparso chiaro subito a tutti che la parola d’ordine che veniva dal mondo fatto di gessetti colorati era minimizzare. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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