Modena il piano folle di Salim | Voleva colpire più persone possibile Perché il giudice non crede al raptus

A Modena, il fermo di Salim El Koudri, un uomo di 31 anni, è stato convalidato dopo l’attacco di sabato scorso in via Emilia Centro, durante il quale otto persone sono state ferite. Le indagini hanno evidenziato che l’uomo aveva un piano preciso, e il giudice non ha ritenuto credibile la versione del raptus. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i motivi dell’agguato e le modalità con cui sono state commesse le aggressioni.

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