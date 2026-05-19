Modena il piano folle di Salim | Voleva colpire più persone possibile Perché il giudice non crede al raptus
A Modena, il fermo di Salim El Koudri, un uomo di 31 anni, è stato convalidato dopo l’attacco di sabato scorso in via Emilia Centro, durante il quale otto persone sono state ferite. Le indagini hanno evidenziato che l’uomo aveva un piano preciso, e il giudice non ha ritenuto credibile la versione del raptus. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i motivi dell’agguato e le modalità con cui sono state commesse le aggressioni.
È stato convalidato il fermo a Modena per Salim El Koudri, il 31enne che sabato ha ferito otto persone nell’agguato di via Emilia Centro. All’udienza di oggi pomeriggio la gip Donatella Pianezzi ha convalidato il fermo disposto dalla Procura per il delitto di strage, disponendo la misura della. 🔗 Leggi su Today.it
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== Modena:procura non chiede aggravante terrorismo per El Koudri = (AGI) - Roma, 19 mag. - Per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha terminato la sua folle corsa in auto in centro citta', ferendo otto persone, la procura non chiede l'aggravante x.com
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