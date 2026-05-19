Modena il Gip smentisce l' attenuante psichica | Voleva più vittime possibili

Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha confermato il fermo di un uomo di 31 anni accusato di aver investito dei passanti con l’auto e di averli poi aggrediti con un coltello. L’uomo è stato fermato lo scorso fine settimana nel centro della città e si trova ora in carcere. Durante l’udienza, il giudice ha respinto l’ipotesi di un’attenuante psichica, sostenendo che l’uomo avrebbe avuto l’intenzione di colpire il maggior numero possibile di persone.

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Il Gip di Modena ha convalidato oggi 19 maggio il fermo di Salim El Koudri, il 31enne che lo scorso sabato, in pieno centro a Modena, ha travolto con l'auto i passanti per poi scagliarsi contro di loro col coltello. Al termine dell'udienza, la difesa ha annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica, mentre il giudice ha ordinato per l'uomo un periodo di osservazione delle sue condizioni mentali, con l'eventuale trasferimento in strutture penitenziarie specializzate. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, mentre la Procura non ha contestato né l'aggravante del terrorismo né quella dell'odio razziale o della premeditazione. Secondo il difensore Fausto Gianelli, il quadro che emerge sarebbe quello di "una mente profondamente disturbata". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Modena, il Gip smentisce l'attenuante psichica: "Voleva più vittime possibili" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, il Gip smentisce l'attenuante psichiatrica: "Voleva fare più vittime possibili"Il Gip di Modena ha convalidato oggi 19 maggio il fermo di Salim El Koudri, il 31enne che lo scorso sabato, in pieno centro a Modena, ha travolto con... Modena, il gip: "El Koudri voleva colpire più persone possibili, non ha agito per un disturbo psichico"Salim El Koudri, sabato pomeriggio a Modena, voleva colpire più persone possibili. Modena, il Gip smentisce l'attenuante psichiatrica: Voleva fare più vittime possibiliIl Gip di Modena ha convalidato oggi 19 maggio il fermo di Salim El Koudri, il 31enne che lo scorso sabato, in pieno centro a Modena, ha travolto con l'auto i passanti per poi scagliarsi contro di lor ... msn.com Modena, il gip convalida l'arresto e la custodia in carcere per El KoudriL'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. La Procura non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione (ANSA) ... ansa.it