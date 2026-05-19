Il Gip di Modena ha convalidato il fermo di Salim El Koudri, 31 anni, coinvolto in un episodio avvenuto lo scorso fine settimana nel centro della città. El Koudri aveva travolto con l'auto alcuni passanti e successivamente si era scagliato contro di loro con un coltello. La decisione è arrivata oggi, 19 maggio, e il giudice ha respinto l'ipotesi di un'attenuante psichiatrica, ritenendo che l’intenzione fosse quella di colpire il maggior numero possibile di persone.

Il Gip di Modena ha convalidato oggi 19 maggio il fermo di Salim El Koudri, il 31enne che lo scorso sabato, in pieno centro a Modena, ha travolto con l'auto i passanti per poi scagliarsi contro di loro col coltello. Al termine dell'udienza, la difesa ha annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica, mentre il giudice ha ordinato per l'uomo un periodo di osservazione delle sue condizioni mentali, con l'eventuale trasferimento in strutture penitenziarie specializzate. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, mentre la Procura non ha contestato né l'aggravante del terrorismo né quella dell'odio razziale o della premeditazione. Secondo il difensore Fausto Gianelli, il quadro che emerge sarebbe quello di "una mente profondamente disturbata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, il Gip smentisce l'attenuante psichiatrica: "Voleva fare più vittime possibili"

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