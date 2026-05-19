Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha stabilito che l'uomo coinvolto nel gesto di sabato pomeriggio non ha agito a causa di disturbi psichici. Il soggetto, già in cura presso il centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, non presenta elementi che indichino un collegamento tra l'episodio e un disturbo di personalità schizoide. Secondo le verifiche condotte, l'intento dell'uomo sarebbe stato quello di aumentare il numero di vittime coinvolte.

Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio da Salim El Koudri sia una conseguenza della patologia - disturbo schizoide di personalità - per era stato in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia. Ad affermarlo è stato il gip Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui oggi ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro a Modena ha travolto con l'auto i passanti per poi scagliarsi contro di loro col coltello. Per la gip non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto. Sempre il Gip evidenzia che Salim El Koudri guidava nella direzione più adatta per colpire più persone possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, il Gip chiarisce: "Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. Voleva maggior numero di vittime"

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