Modena i Carabinieri salutano il Luogotenente Amedeo Bernini

A Modena, i Carabinieri hanno reso omaggio al Luogotenente Amedeo Bernini, che ha concluso la sua carriera dopo 38 anni di servizio. La sua uscita dal servizio attivo è avvenuta domenica, a causa del raggiungimento dei limiti di età previsti. Bernini è stato una figura di rilievo nel corpo dei Carabinieri provinciale, e il commiato si è svolto con una cerimonia ufficiale per salutare il suo percorso professionale.

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