Modena i Carabinieri salutano il Luogotenente Amedeo Bernini
A Modena, i Carabinieri hanno reso omaggio al Luogotenente Amedeo Bernini, che ha concluso la sua carriera dopo 38 anni di servizio. La sua uscita dal servizio attivo è avvenuta domenica, a causa del raggiungimento dei limiti di età previsti. Bernini è stato una figura di rilievo nel corpo dei Carabinieri provinciale, e il commiato si è svolto con una cerimonia ufficiale per salutare il suo percorso professionale.
I carabinieri di Modena salutano una delle figure storiche dell'Arma provinciale. La scorsa domenica il Luogotenente Carica Speciale Amedeo Bernini ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età, chiudendo una brillante carriera durata ben 38 anni.Nato a Pisa nel 1966, Bernini ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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