A Modena, nelle scorse ore, si è verificato un episodio violento vicino a via Emilia, dove un sacerdote è stato aggredito con un coltello. Testimoni riferiscono di aver assistito a un tentativo di sgozzamento a pochi metri dall’area interessata. Una donna che abita a breve distanza ha dichiarato di essere uscita di casa pochi secondi prima dell’accaduto e di aver rischiato di trovarsi nel mezzo della scena. La polizia sta indagando sull’accaduto.

«Abito a cento metri da dove è successo tutto. Se fossi uscita venti secondi prima, potevo esserci anch’io». Elisa Fangareggi, avvocato modenese e presidente della fondazione umanitaria Time for Life International, racconta così i momenti di paura vissuti nel centro di Modena durante il drammatico episodio dell’auto lanciata contro la folla. Una testimonianza diretta, dura, destinata a far discutere. Fangareggi respinge la lettura riduttiva del gesto come semplice episodio di follia individuale: «Escludere la matrice terroristica è un errore». «A Modena ci sono precedenti che non vanno sottovalutati. Alcuni mesi fa, poco prima di Capodanno, a duecento metri dal luogo della tentata strage, un ragazzo di origine nordafricana, anche lui nuovo italiano come Salim, ha tentato di sgozzare un prete. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Modena è una polveriera. A 200 metri da via Emilia hanno tentato di sgozzare un prete»

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