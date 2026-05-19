Modena è un sintomo della crisi culturale religiosa e politica che attraversa l' Europa
A Modena, si osserva una manifestazione che sembra riflettere le tensioni di una crisi culturale, religiosa e politica più ampia che coinvolge l’Europa. Quando si verificano attacchi terroristici nel continente, le prime reazioni sono spesso legate alla descrizione dell’attentatore, al luogo dell’attacco, al bilancio delle vittime e alle dichiarazioni delle autorità. Questi eventi vengono trattati con un focus immediato sull’emergenza, lasciando spesso da parte considerazioni di carattere più ampio.
Ogni volta che il terrorismo colpisce l'Europa, il riflesso più immediato è quello dell'emergenza, ossia quello di parlare del nome dell'attentatore, il luogo, il numero delle vittime, le dichiarazioni ufficiali, le rassicurazioni istituzionali. Poi, lentamente, tutto rientra nel flusso ordinario delle notizie. Si archivia il fatto come un episodio isolato, una deviazione individuale, un gesto di follia. Eppure, dietro ogni attento, rimane una domanda che l'Occidente continua a rinviare: quanti segnali ancora servono prima di avere il coraggio di guardare il problema nella sua profondità? Modena non è soltanto un fatto di cronaca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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