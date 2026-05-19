Modena difensore El Koudri | La Procura ha chiesto la convalida dell’arresto

A Modena, il difensore di Salim El Koudri ha dichiarato che la Procura ha chiesto la convalida dell’arresto del suo assistito durante l’udienza davanti al giudice. La discussione si è concentrata sulla ricostruzione dei fatti e sulla situazione psicologica del giovane, accusato in relazione alla strage avvenuta in città. Il legale ha illustrato le argomentazioni a sostegno della posizione del suo cliente, senza però rivelare ulteriori dettagli sulle strategie di difesa. La decisione sulla convalida dell’arresto è attesa nelle prossime ore.

Fausto Gianelli, difensore di Salim El Koudri, ha ricostruito la linea difensiva e le condizioni psicologiche del giovane accusato della strage di Modena al termine dell’udienza davanti al giudice. “L’udienza è andata come era prevedibile”, ha spiegato. “La Procura ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere. Come difesa ci siamo rimessi alla giustizia: non è questa la fase per sminuire o minimizzare ciò che è successo”. Il giudice si è riservato la decisione, attesa nelle prossime ore, ma per la difesa appare scontata la permanenza in carcere dell’indagato. L’avvocato ha sottolineato come l’obiettivo ora non sia chiarire la dinamica dei fatti, già documentata da video e rilievi, ma comprendere le ragioni profonde del gesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Modena, difensore El Koudri: La Procura ha chiesto la convalida dellarresto

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