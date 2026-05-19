A Modena, si discute sulla posizione di Salim El Koudri e sulle sue attività. Un episodio ha attirato l’attenzione: un messaggio inviato all’università contenente insulti rivolti a cristiani e riferimenti alla religione, con la frase “brucio Gesù Cristo”. La polizia sta aspettando i risultati delle indagini sulle comunicazioni e sui comportamenti di El Koudri. La vicenda ha suscitato reazioni e interrogativi sulle eventuali criticità legate alla sua integrazione e alle sue azioni.

"Aspettiamo i risultati degli inquirenti, ma se uno scrive alla sua Università ' bastardi cristiani ' o ' brucio Gesù Cristo ' tanto integrato non è. Doppia cittadinanza e seconda generazione che in molti casi presenta difficoltà di integrazione, ma mi interessa lavorare sulle soluzioni. C'è già in Commissione la proposta della Lega per permettere la cittadinanza per gravi reati commessi". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da RTL 102.5, riflette sulla tragedia di Modena di sabato scorso, quando Salim El Koudri ha falciato decine di pedoni e turisti, alcuni ancora in pericolo di vita. "Noi siamo uno dei paesi che concedono più cittadinanze in assoluto, ce la giochiamo con la Spagna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, "cosa la sinistra sta nascondendo su Salim El Koudri"

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