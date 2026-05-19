Modena auto contro i passanti in centro | cosa sappiamo su Salim El Koudri

A Modena, sabato pomeriggio, un uomo di 31 anni ha coinvolto otto persone ferendole con la propria auto nel centro della città. La Procura locale ha richiesto la convalida dell’arresto e la detenzione in carcere per il sospettato, che si è lanciato a velocità elevata contro i passanti. La scena si è svolta in un'area pedonale, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

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