Modena auto contro i passanti in centro | cosa sappiamo su Salim El Koudri
A Modena, sabato pomeriggio, un uomo di 31 anni ha coinvolto otto persone ferendole con la propria auto nel centro della città. La Procura locale ha richiesto la convalida dell’arresto e la detenzione in carcere per il sospettato, che si è lanciato a velocità elevata contro i passanti. La scena si è svolta in un'area pedonale, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.
Modena, 19 maggio 2026 – La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone in centro a Modena, lanciandosi ad alta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Secondo quanto riferito dal legale Fabio Gianelli al termine dell’udienza di convalida, al momento non sono state contestate né l’ aggravante terroristica, né quella di odio razziale, né la premeditazione. Resta confermata l’accusa di strage, mentre, per ora, “gli vengono contestate solo le lesioni gravissime”, ha spiegato l’avvocato fuori dal carcere di Modena. El Koudri non risponde al gip. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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