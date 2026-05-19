Modena addio Sanguinetti | via verso Perugia e arriva Russo

A Modena, il difensore Sanguinetti lascia la squadra e si trasferisce a Perugia, mentre al suo posto arriva Russo. La società ha confermato il cambio nel reparto difensivo, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità dello scambio tra le due squadre. La partenza di Sanguinetti rappresenta un cambiamento nel reparto arretrato, ora affidato a Russo. Restano da capire come questa operazione influenzerà le prestazioni della squadra nel campionato in corso.

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? Domande chiave Chi è il centrale che sostituirà Sanguinetti nel reparto gialloblù?. Come influirà lo scambio con Perugia sulla forza del muro modenese?. Dove andrà a giocare Jacopo Massari dopo l'addio alla squadra?. Quali sono le conseguenze tattiche di questi due addii simultanei?.? In Breve Sanguinetti parte per il ritiro azzurro a Cavalese dal 20 al 31 maggio.. Lo scambio strategico prevede l'arrivo del centrale Roberto Russo a Modena.. Il battitore Jacopo Massari conclude l'esperienza con la maglia gialloblù.. La dirigenza deve ricostruire il reparto centrale dopo dieci anni di Sanguinetti.. Giovanni Sanguinetti lascia definitivamente la Modena Volley dopo un decennio di attività, confermando un trasferimento verso la Sir Susa Scai Perugia che coinvolgerà anche il centrale Roberto Russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, addio Sanguinetti: via verso Perugia e arriva Russo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volley, Modena firma la rimonta d’autore nei playoff scudetto: Porro e Sanguinetti stellari dallo 0-2 con PiacenzaModena si è resa protagonista di una rimonta galattica nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile: sotto per 0-2 e in... Le pagelle. Sanguinetti onora la maglia prima dell’addioTIZI-OUALOU 6,5: La tribuna stampa di Milano lo premia come mvp, un po’ troppo generosamente forse. Sanguinetti ai saluti: E’ stato un onoreAndrà a Perugia alla corte di Lorenzetti. Anche Massari annuncia il suo addio: Porterò sempre Modena nel cuore ... ilrestodelcarlino.it Modena Volley: Possibile Scambio Sanguinetti-Caneschi con MilanoSull’asse Modena-Milano, oltre che un piazzamento europeo che alla fine ha trovato la via lombarda, potrebbero muoversi anche pedine di mercato, anche se nelle ultime ore sono arrivate alcune smentite ... ilrestodelcarlino.it