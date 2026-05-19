Modello educativo SIIMUS | l' autore è di Scafati

Francesco D’Aprea, nato a Scafati, è l’autore del modello educativo SIIMUS. Il metodo è stato adottato da più di 100 scuole in Italia. La sua creazione si basa su un approccio innovativo rivolto al sistema scolastico. L’obiettivo principale del modello è migliorare l’esperienza educativa degli studenti. La diffusione dell’approccio ha coinvolto diverse istituzioni scolastiche nel paese.

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E' originario di Scafati Francesco D’Aprea, ideatore del modello educativo SIIMUS, adottato da oltre 100 scuole italiane. Nel 2026, infatti, centinaia gli istituti italiani dell’infanzia che hanno adottato SIIMUS, il modello educativo, ideato dal pianista campano che coinvolge insegnanti e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bedonia: un modello educativo che sfida lo spopolamentoIl Comune dell’Alta Val Taro presenta “Infanzia 365” all’assessora regionale Isabella Conti: servizi 0-6 anni aperti tutto l’anno, rette azzerate e... Cos’è il Reggio Emilia Approach, il modello educativo che ha conquistato anche Kate MiddletonÈ un sistema nato nel secondo dopoguerra e oggi diffuso in oltre cento Paesi, che parte dall’idea che il bambino non è un soggetto da formare dall’alto, ma una persona competente fin dalla nascita, po ... vanityfair.it Formazione online: un modello educativo per il pianeta e le personeIn un mondo alla costante ricerca di soluzioni sostenibili, la formazione digitale emerge come un modello capace di ridurre le emissioni, limitare gli sprechi e abbattere le disuguaglianze. Un nuovo ... greenme.it