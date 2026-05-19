Il centrocampista della Juventus ha vissuto una stagione che non ha soddisfatto le aspettative, con poche prestazioni di rilievo e un rendimento al di sotto delle attese. La sua crescita non è stata quella sperata e le recenti valutazioni sul suo futuro indicano che potrebbe lasciare la squadra, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta ritenuta conveniente. La sua stagione si conclude con un bilancio di risultati deludenti, lasciando aperta la possibilità di un suo trasferimento a breve termine.

di Francesco Spagnolo Miretti ha deluso le aspettative e per lui il futuro sembra essere segnato. Possibile una sua partenza in caso di una buona offerta. Il cammino di un giovane talento nel calcio moderno è raramente lineare, e l’ultima annata ne è la prova lampante. Per Miretti non è stata la stagione che ci si aspettava. Il centrocampista bianconero ha vissuto mesi complessi, caratterizzati da molte più ombre che luci. Il giocatore non è sbocciato definitivamente, palesando una discontinuità che ha spinto lo staff tecnico a centellinarne l’impiego. Analizzando i dati sul rettangolo verde, salta all’occhio una gestione prudente: Miretti ha collezionato 22 presenze, ma è partito titolare solo 5 volte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti, stagione deludente per il centrocampista della Juve. Il salto di qualità non è arrivato. E la strada per il suo futuro sembra segnata

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