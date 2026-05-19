Minibond in Europa Est | 150 milioni per le PMI di Intesa Sanpaolo

In Europa dell’Est, le piccole e medie imprese stanno ricevendo finanziamenti attraverso i minibond, con un totale di 150 milioni di euro messi a disposizione da Intesa Sanpaolo. Questi strumenti di finanziamento mirano a sostenere le aziende nei Balcani, dove i capitali stanno crescendo. Le aziende attive nei settori dell’industria, dei servizi e dell’edilizia sono tra quelle che beneficiano maggiormente di queste nuove risorse. I finanziamenti sono destinati a supportare lo sviluppo e l’espansione delle imprese locali.

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? Punti chiave Come stanno cambiando i finanziamenti per le PMI nei Balcani?. Quali settori produttivi stanno beneficiando maggiormente di questi nuovi capitali?. Perché le imprese croate e serbe preferiscono ora i minibond?. Come influirà questo flusso di denaro sulla competitività regionale?.? In Breve Croazia riceve 81 milioni di euro attraverso 15 diverse emissioni obbligazionarie.. Luglio 2025 vede il lancio del primo minibond da 10 milioni in Slovenia.. Serbia registra 33 milioni di euro mobilitati tramite Banca Intesa Belgrado.. Ceca e Slovacchia vantano 3 emissioni per un totale di 12,5 milioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Minibond in Europa Est: 150 milioni per le PMI di Intesa Sanpaolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Intesa Sanpaolo e le pmi. Premiate le dieci ‘vincenti’A Torino è andato in scena ieri il 13° incontro su 15 della nuova edizione di ‘Imprese Vincenti’: il programma che la Divisione Banca dei Territori... Energia e clima, il piano di Intesa Sanpaolo: più credito alla transizione. 110 mld per Pmi e famiglieIntesa Sanpaolo accelera sulla sostenibilità e aumenta la quota di finanziamenti destinati a imprese e famiglie impegnate nella transizione... Da Intesa quasi 150 milioni in minibond nel Centro-Est EuropaLa divisione International Bank (Ibd) di Intesa Sanpaolo si avvicina al traguardo dei 150 milioni di euro di minibond emessi in due anni nell'Europa Centro-Orientale. Dal primo prestito obbligazionari ... quotidiano.net Intesa Sanpaolo, 150 milioni di minibond in Est Europa: ecco dove e per quali aziendeLa banca ha raggiunto il traguardo operando nei mercati di Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Serbia ... milanofinanza.it