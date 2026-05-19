Minacce e sospetti sul voto | Più controlli sull' ingresso dei cellulari nei seggi

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roccamonfina la campagna elettorale si anima con tensioni e accuse. La lista “Primavera Roccana”, vicina al sindaco uscente, ha segnalato minacce rivolte a uno dei suoi sostenitori durante un comizio della lista opposta. Nel frattempo, si discute anche di misure per rafforzare i controlli sull’ingresso dei cellulari nei seggi, nel tentativo di prevenire possibili manipolazioni del voto. La vicenda si inserisce in un clima di crescente attenzione sui metodi di scrutinio e sulla sicurezza durante le elezioni.

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Si infiamma la campagna elettorale a Roccamonfina. La lista “Primavera Roccana”, che sostiene il sindaco uscente Carlo Montefusco, denuncia presunte minacce a un suo sostenitore durante un comizio della lista avversaria. Secca la replica di “Alleanza per Roccamonfina”, guidata da Letizia Tari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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