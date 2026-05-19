Mille studenti internazionali in città | Messina accoglie l' evento nazionale di Erasmus Student Network

Da maggio 2026, Messina ospiterà l’evento nazionale di Primavera dell’Erasmus Student Network Italia, che si svolgerà tra la città e le Isole Eolie dal 21 al 25. L’evento coinvolgerà circa mille studenti provenienti da diversi paesi, provenienti da tutta Italia e in mobilità internazionale. L’iniziativa si svolge per cinque giorni, con attività e incontri dedicati agli studenti internazionali in mobilità. La città si prepara ad accogliere questa grande occasione di confronto e scambio culturale.

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