Mille studenti internazionali in città | Messina accoglie l' evento nazionale di Erasmus Student Network
Da maggio 2026, Messina ospiterà l’evento nazionale di Primavera dell’Erasmus Student Network Italia, che si svolgerà tra la città e le Isole Eolie dal 21 al 25. L’evento coinvolgerà circa mille studenti provenienti da diversi paesi, provenienti da tutta Italia e in mobilità internazionale. L’iniziativa si svolge per cinque giorni, con attività e incontri dedicati agli studenti internazionali in mobilità. La città si prepara ad accogliere questa grande occasione di confronto e scambio culturale.
Sarà Messina ad accogliere l’avvio dell’evento nazionale di Primavera 2026 di Erasmus Student Network (ESN) Italia, il più importante appuntamento annuale dedicato agli studenti internazionali in mobilità, in programma dal 21 al 25 maggio tra Messina e le Isole Eolie. L’edizione 2026, coordinata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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