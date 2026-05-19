Milano via per Regeni | via al vincolo dei dieci anni dal decesso

A Milano, si è deciso di applicare un vincolo di dieci anni prima di intitolare una strada a una persona deceduta. La questione riguarda la scelta della collocazione della via e il motivo di questa attesa da parte dell’amministrazione comunale. La decisione solleva domande sulla tempistica e sui criteri adottati per l’intitolazione, in particolare sulla necessità di rispettare questo intervallo temporale prima di dedicare un luogo pubblico.

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