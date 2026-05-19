Milano via per Regeni | via al vincolo dei dieci anni dal decesso
A Milano, si è deciso di applicare un vincolo di dieci anni prima di intitolare una strada a una persona deceduta. La questione riguarda la scelta della collocazione della via e il motivo di questa attesa da parte dell’amministrazione comunale. La decisione solleva domande sulla tempistica e sui criteri adottati per l’intitolazione, in particolare sulla necessità di rispettare questo intervallo temporale prima di dedicare un luogo pubblico.
? Domande chiave Dove dovrebbe essere situata la via per esercitare pressione politica?. Perché il Comune deve attendere dieci anni per questa intitolazione?. Quale dettaglio del corpo ha permesso l'identificazione del ricercatore?. Chi ha sostenuto la proposta insieme al Partito Democratico?.? In Breve Consigliere Alessandro Giungi propone via vicino al Consolato egiziano per pressione politica.. Consenso trasversale tra maggioranza e Alessandro De Chirico di Forza Italia.. Richiesta di ripristino striscione Amnesty in Piazza Scala per la campagna Verità.. Incursione nel contesto di altre dediche a Licia Pinelli e Marco Pannella.. A Milano, il decoro urbano e la memoria storica si preparano a un incontro decisivo con l’iter per l’intitolazione di una via o di uno spazio pubblico dedicato a Giulio Regeni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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