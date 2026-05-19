Milano Sala | Su Tel Aviv frattura con il Pd amareggiato

Il sindaco di Milano ha espresso rammarico per la situazione nata durante il consiglio comunale, dove alcuni membri del Partito Democratico hanno votato in modo differente rispetto alla posizione ufficiale. La divergenza si è verificata a seguito di una discussione riguardante la questione di Tel Aviv. Il commento del primo cittadino si è concentrato sulla frattura interna al partito e sull’amarezza causata da quanto accaduto durante l’assemblea.

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