Milano Sala | Su Tel Aviv frattura con il Pd amareggiato

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Milano ha espresso rammarico per la situazione nata durante il consiglio comunale, dove alcuni membri del Partito Democratico hanno votato in modo differente rispetto alla posizione ufficiale. La divergenza si è verificata a seguito di una discussione riguardante la questione di Tel Aviv. Il commento del primo cittadino si è concentrato sulla frattura interna al partito e sull’amarezza causata da quanto accaduto durante l’assemblea.

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Il sindaco ha commentato quanto accaduto in consiglio comunale, quando parte dei dem hanno votato a favore e parte contro l'ordine del giorno, poi bocciato, che chiedeva di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, Sala: "Su Tel Aviv frattura con il Pd, amareggiato"
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