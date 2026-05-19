Milano raid ai monopattini | 27 infrazioni dopo le nuove regole

A Milano, nelle recenti verifiche sui monopattini, sono state riscontrate 27 infrazioni in seguito all’applicazione delle nuove regole. Gli agenti hanno individuato principalmente violazioni relative all’uso del casco, alla sosta in aree non consentite e alla circolazione in spazi pedonali. Circa un terzo degli utenti controllati risultava fuori norma, con documenti non in regola o dispositivi non conformi. Le verifiche continuano a essere una parte regolare delle attività di controllo sulla mobilità urbana.

? Punti chiave Quali sono le infrazioni più frequenti scoperte dagli agenti?. Perché quasi un terzo degli utenti è risultato fuori norma?. Come influirà l'obbligo del casco sulla sicurezza dei cittadini?. Chi dovrà pagare per l'assenza delle targhe sui mezzi?.? In Breve 37% di infrazioni rilevate su 72 monopattini controllati dalla Polizia Locale.. 16 violazioni per mancanza di contrassegno identificativo e 10 per mancato casco.. 8 avvisi di infrazione per sosta vietata riguardanti i mezzi in sharing.. Un caso di attraversamento con semaforo rosso registrato durante i controlli.. La Polizia Locale di Milano ha rilevato 27 infrazioni su 72 monopattini controllati durante il primo giorno di applicazione delle nuove regole sulla mobilità elettrica in città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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