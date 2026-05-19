Milano Lega porta un tosaerba in Comune | La giunta pensa all’ONU
A Milano, un esponente della Lega ha portato un tosaerba in Comune, chiedendo alla giunta di concentrarsi sulle questioni locali invece di dedicarsi a temi internazionali. La reazione della maggioranza non è stata univoca: alcuni hanno criticato il gesto come provocatorio, mentre altri hanno preferito non commentare. Nel frattempo, il dibattito sul possibile gemellaggio con Tel Aviv ha diviso i consiglieri, con alcune fazioni che si sono opposte mentre altre hanno espresso apertura.
? Punti chiave Come ha reagito la giunta al gesto simbolico del tosaerba?. Perché il dibattito sul gemellaggio con Tel Aviv ha diviso la maggioranza?. Chi ha accusato il Comune di preferire la geopolitica ai quartieri?. Quali sono le conseguenze di questa frattura sulla gestione dei servizi?.? In Breve La capogruppo del Pd conferma il problema dell'erba alta dopo il vertice di venerdì.. La divisione riguarda anche il gemellaggio con Tel Aviv discusso durante la riunione.. Verri propone interventi diretti della Lega per sopperire alle mancanze della giunta.. Le critiche della Lega toccano anche sicurezza e questioni legate all'Unione Europea.. Lunedì scorso, tra i banchi del consiglio comunale di Milano, Alessandro Verri ha portato un tosaerba per contestare la gestione della giunta cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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