Milano Lega porta un tosaerba in Comune | La giunta pensa all’ONU

A Milano, un esponente della Lega ha portato un tosaerba in Comune, chiedendo alla giunta di concentrarsi sulle questioni locali invece di dedicarsi a temi internazionali. La reazione della maggioranza non è stata univoca: alcuni hanno criticato il gesto come provocatorio, mentre altri hanno preferito non commentare. Nel frattempo, il dibattito sul possibile gemellaggio con Tel Aviv ha diviso i consiglieri, con alcune fazioni che si sono opposte mentre altre hanno espresso apertura.

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