A Milano, un deputato della Lega ha portato un decespugliatore in aula durante una seduta, attirando l’attenzione sulle questioni legate al verde urbano. Nel frattempo, si susseguono discussioni tra i genitori sulla possibilità di intervenire personalmente nel mantenimento degli spazi verdi scolastici. Inoltre, si parla di un possibile ritiro delle deleghe ambientali assegnate al personale comunale, con alcune fonti che indicano tensioni tra le diverse componenti dell’amministrazione locale.

? Domande chiave Perché i genitori di Milano stanno valutando il fai da te?. Chi deve subire il ritiro delle deleghe ambientali in Comune?. Come influirà il nuovo progetto edilizio sul Parco Sud?. Perché la maggioranza è divisa sulla gestione dei parchi cittadini?.? In Breve Alice Arienta e Alessandro Verri convergono sulla manutenzione dei parchi milanesi.. Circa duemila bambini restano senza posti negli asili nido a Milano.. Proposta divieto fumo respinta con 13 voti favorevoli contro 20 contrari.. Garante boccia progetto Vaiano Valle Nord per rischio consumo suolo Parco Sud..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Lega porta un decespugliatore in aula: crisi sul verde

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