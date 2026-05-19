Milano l’architetto che raddoppia la casa unendo due appartamenti

A Milano, un architetto ha recentemente completato il progetto di unire due appartamenti, creando un unico spazio abitativo. La procedura ha richiesto la gestione dei millesimi di proprietà, considerando le quote relative alle parti comuni di ciascun immobile. Durante il processo sono emerse complicazioni legate alla fusione di due contatori energetici distinti, che hanno comportato interventi amministrativi e pratiche di aggiornamento presso le autorità competenti. La vicenda ha sollevato domande sulla normativa e le procedure da seguire in casi simili.

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