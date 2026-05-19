Milano l’architetto che raddoppia la casa unendo due appartamenti
A Milano, un architetto ha recentemente completato il progetto di unire due appartamenti, creando un unico spazio abitativo. La procedura ha richiesto la gestione dei millesimi di proprietà, considerando le quote relative alle parti comuni di ciascun immobile. Durante il processo sono emerse complicazioni legate alla fusione di due contatori energetici distinti, che hanno comportato interventi amministrativi e pratiche di aggiornamento presso le autorità competenti. La vicenda ha sollevato domande sulla normativa e le procedure da seguire in casi simili.
? Domande chiave Come si gestiscono i millesimi dopo aver unito due appartamenti?. Quali complicazioni burocratiche comporta l'unificazione di due contatori diversi?. Come trasformare un corridoio sprecato in un sistema di contenimento?. Perché il portale specchiato risolve il problema del nuovo ingresso?.? In Breve Nuova unità di 165 mq ottenuta tramite demolizione di un tramezzo non portante.. Corridoi attrezzati con armadiature su misura ottimizzano i passaggi tra le tre stanze.. Procedura legale tramite CILA e ricalcolo millesimi richiesto all'assemblea condominiale.. Unificazione impianti necessaria per passare da due contatori a un unico contatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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