Milano la Photo Week trasforma le aste in un viaggio tra i grandi maestri

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, durante la Photo Week, le aste di fotografie si trasformano in un'occasione per scoprire opere di grandi maestri e fotografie rare. Tra le proposte ci sono scatti di Bill Brandt venduti a meno di mille euro e immagini insolite della NASA messe all'asta oggi. L'evento attira appassionati e collezionisti interessati a investire in fotografie di valore e a scoprire pezzi unici provenienti da collezioni pubbliche e private. Le aste rappresentano un punto di incontro tra passione e mercato dell'arte fotografica.

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? Punti chiave Come si può collezionare un'opera di Bill Brandt con meno mille euro?. Quali scatti rari della NASA sono disponibili nelle aste di oggi?. Perché la critica scientifica sta cambiando il valore delle aste milanesi?. Chi ha curato i testi per trasformare i lotti in percorsi storici?.? In Breve Cataloghi curati dal professor Roberto Mutti per approfondimento storico e stilistico.. Lotti iconici di Ghirri, Giacomelli e Migliori con stime tra 3.000 e 15.000 euro.. Aste NASA e antropologiche su popolazioni del Borneo e Maori tra l'Ottocento e il Novecento.. Sezione Under 1K con autori come Brandt e Goldin per lotti sotto i 1.000 euro.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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