Milano la Photo Week trasforma le aste in un viaggio tra i grandi maestri

A Milano, durante la Photo Week, le aste di fotografie si trasformano in un'occasione per scoprire opere di grandi maestri e fotografie rare. Tra le proposte ci sono scatti di Bill Brandt venduti a meno di mille euro e immagini insolite della NASA messe all'asta oggi. L'evento attira appassionati e collezionisti interessati a investire in fotografie di valore e a scoprire pezzi unici provenienti da collezioni pubbliche e private. Le aste rappresentano un punto di incontro tra passione e mercato dell'arte fotografica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come si può collezionare un'opera di Bill Brandt con meno mille euro?. Quali scatti rari della NASA sono disponibili nelle aste di oggi?. Perché la critica scientifica sta cambiando il valore delle aste milanesi?. Chi ha curato i testi per trasformare i lotti in percorsi storici?.? In Breve Cataloghi curati dal professor Roberto Mutti per approfondimento storico e stilistico.. Lotti iconici di Ghirri, Giacomelli e Migliori con stime tra 3.000 e 15.000 euro.. Aste NASA e antropologiche su popolazioni del Borneo e Maori tra l'Ottocento e il Novecento.. Sezione Under 1K con autori come Brandt e Goldin per lotti sotto i 1.000 euro.. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, la Photo Week trasforma le aste in un viaggio tra i grandi maestri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Milano a maggio: 5 percorsi d’arte tra fotografia e grandi maestri? Cosa sapere Cinque percorsi espositivi tra Palazzo Citterio, Palazzo Reale e MUDEC animano Milano da maggio 2026. Le grandi novità della Milano Fashion WeekSi sono appena concluse le fashion week Autunno Inverno 2026/2027 di Milano e di Parigi. Bit porta il turismo alla AI Week! Il 19 e 20 maggio 2026, partecipiamo a uno dei principali eventi in Italia dedicati all'intelligenza artificiale e ai nuovi modelli di business, presso Fiera Milano. aiweekitalia x.com Margot Robbie in Giorgio Armani FW26 di Silvana Armani e Zoe Saldaña in Saint Laurent FW26 di Anthony Vaccarello all'apertura di RH Milano: The Gallery in Corso Venezia a Milano, Italia reddit Nasce la Photo Week di FinarteUn nuovo calendario di appuntamenti dedicati alla fotografia, dagli scatti iconici ai nomi emergenti. Ecco l’agenda ... exibart.com MIA Photo Fair BNP Paribas 2026: torna a Milano la più importante fiera di fotografia in ItaliaMIA Photo Fair BNP Paribas, la più importante fiera dedicata alla fotografia in Italia, torna a Milano, presso gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, per la sua quindicesima edizione. Alla ... vogue.it