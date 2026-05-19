Milano in borsa | lo spread sale al 77 e il Golfo frena i mercati

A Milano, la Borsa ha registrato una giornata caratterizzata da un aumento dello spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi, che ha raggiunto quota 77 punti base. Nel frattempo, i mercati europei hanno mostrato segni di rallentamento, influenzati dalla situazione nel Golfo, che ha portato a una diminuzione dei prezzi del gas naturale. La crisi nella regione ha portato a un rialzo dei costi energetici e a un certo nervosismo tra gli investitori, con il differenziale tra Btp e Bund che si avvicina al livello del 4%.

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