Milano in borsa | lo spread sale al 77 e il Golfo frena i mercati
A Milano, la Borsa ha registrato una giornata caratterizzata da un aumento dello spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi, che ha raggiunto quota 77 punti base. Nel frattempo, i mercati europei hanno mostrato segni di rallentamento, influenzati dalla situazione nel Golfo, che ha portato a una diminuzione dei prezzi del gas naturale. La crisi nella regione ha portato a un rialzo dei costi energetici e a un certo nervosismo tra gli investitori, con il differenziale tra Btp e Bund che si avvicina al livello del 4%.
? Domande chiave Perché lo spread Btp-Bund sta sfiorando la soglia psicologica del 4%?. Come influisce la crisi nel Golfo sul prezzo del gas europeo?. Quali titoli industriali stanno pagando il prezzo della volatilità di oggi?. Perché i rendimenti dei bond americani hanno raggiunto i massimi del 2007?.? In Breve Gas balzato del 3% a 52 euro per Megawattora per tensioni nel Golfo.. Bond USA a 30 anni raggiungono rendimento 5,17% massimo dal 2007.. Prysmian perde 5% e Saipem cala del 3,1% per pressione sui titoli industriali.. Ferrari sale del 3,4% mentre Avio guadagna 4,1% dopo lancio satellite Smile..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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