Nella stazione centrale di Milano un uomo africano ha estratto un machete, causando momenti di panico tra i presenti. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha fermato l’uomo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente, che si è verificato nel corso della giornata. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’episodio e sulla dinamica dei fatti. La stazione è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di sicurezza e le verifiche.

Attimi di terrore in Stazione Centrale a Milano, una città sempre più in balia del crimine e della violenza. A seminare il panico è stato un 30enne originario del Gambia, arrivato nel capoluogo lombardo a bordo di un treno proveniente dall’Emilia-Romagna. Dopo essere uscito dall’area dei binari attraverso i gate, l’uomo ha tentato di rientrare trovandosi però davanti una lunga fila di passeggeri. A quel punto ha sfoderato un machete dallo zaino, terrorizzando chi era presente. Nel caos generale, il 30enne è riuscito a superare un tornello chiuso ed è risalito rapidamente su un treno. Sul posto sono intervenuti in pochi istanti gli agenti della Polfer, che hanno cercato di bloccarlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, africano sfodera il machete in stazione: attimi di terrore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Si nasconde alle spalle di un passeggero e tenta di spingerlo sotto il treno in arrivo: attimi di panico e terrore alla stazione di NorthgateMomenti di terrore alla stazione di Northgate, a Seattle, quando un passeggero è stato spinto verso i binari mentre un treno si avvicinava a tutta...

Terrore in via Milano: rapina con machete, il ladro scappa e perde tutto? Cosa sapere Sabato pomeriggio un uomo di 30 anni ha rapinato un cinquantenne in via Milano.